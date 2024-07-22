Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку после возвращения на лед

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку после возвращения на лед с момента ее дисквалификации Спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил.

В понедельник, 22 июля, Валиева приняла участие в ледовом шоу «Руслан и Людмила» олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

«Спасибо вам за такую поддержку, что вы здесь. Поддерживаете и любите, даете нам энергию. И, конечно же, я хочу сказать большое спасибо коллективу, потому что это самые добрые, лучшие люди, с которыми я могла вернуться на лед. Спасибо большое. Я вас всех очень люблю, очень скучала. И, надеюсь, дальше будет только лучше», — сказала Валиева после выступления.

29 января CAS отстранил Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.