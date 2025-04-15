Тарасова считает, что Муравьева сработается с Мишиным: «Даже вопросов нет!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о переходе фигуристки Софьи Муравьевой из «Ангелов Плющенко» в группу Алексея Мишина.

«Она была у Давыдова, который научил ее многому. Позже ее взял Евгений Плющенко, у которого она так же прекрасно каталась. Сейчас она пошла к Алексею Николаевичу Мишину — тренеру Плющенко. Редко, когда спортсмены не переходят. Не переходят только тогда, когда большие профессионалы, очень любят друг друга и есть результат. Думаю, что они сработаются. Даже нет вопросов. Она к нему идет и она хочет, чтобы он с ней работал. Алексей Николаевич — профессиональнейший тренер мирового уровня. Я надеюсь, что у них все получится», — сказала Тарасова «СЭ».

Муравьева — серебряный призер чемпионата России 2024 года, чемпионка России по прыжкам 2023 года, на последнем чемпионате страны она заняла четвертое место.