Кроме Муравьевой в группу Мишина могла перейти Яметова

Как стало известно «СЭ», до Софьи Муравьевой в группу Алексея Мишина планировала перейти Вероника Яметова.

Победительница «Гран-при России» приезжала на просмотр к тренеру в Санкт-Петербург этой весной. По информации источников, один из главных интересов фигуристки — тройной аксель, который она хотела бы выучить с новым тренером.

Ранее сегодня стало известно, что Яметова переходит к Сергею Давыдову в ЦСКА, а у Мишина продолжит карьеру Муравьева, ушедшая из академии «Ангелы Плющенко».