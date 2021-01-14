Тарасова назвала пиаром конфликт Плющенко и Железнякова
12:47
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала для «СЭ» конфликт между Евгением Плющенко и Алексеем Железняковым.
— Пиар, — сказала Тарасова. — Рано или поздно это закончится. Ученики Тутберидзе и Железнякова дают по морде, когда катаются — они просто выигрывают все. Сами понимаете.
Ранее Железняков опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль Плющенко. Сам Евгений отреагировал на слова Железнякова.
(Владимир Пушкарев)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю