Тарасова назвала пиаром конфликт Плющенко и Железнякова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала для «СЭ» конфликт между Евгением Плющенко и Алексеем Железняковым.

— Пиар, — сказала Тарасова. — Рано или поздно это закончится. Ученики Тутберидзе и Железнякова дают по морде, когда катаются — они просто выигрывают все. Сами понимаете.

Ранее Железняков опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль Плющенко. Сам Евгений отреагировал на слова Железнякова.

(Владимир Пушкарев)