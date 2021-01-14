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Тарасова назвала пиаром конфликт Плющенко и Железнякова

12:47
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала для «СЭ» конфликт между Евгением Плющенко и Алексеем Железняковым.

— Пиар, — сказала Тарасова. — Рано или поздно это закончится. Ученики Тутберидзе и Железнякова дают по морде, когда катаются — они просто выигрывают все. Сами понимаете.

Ранее Железняков опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль Плющенко. Сам Евгений отреагировал на слова Железнякова.

(Владимир Пушкарев)

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