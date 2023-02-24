Спортивный юрист Анцелиович оценила шансы РУСАДА выиграть в CAS дело Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, может ли Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассчитывать на положительное для себя решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу чемпионки Европы Камилы Валиевой.

«Здесь есть три стороны, которые обжалуют. В ВАДА сказали, что просят четыре года. То есть они посчитали, что нет оснований для вообще какого-то снижения, поэтому просят стандартную санкцию. В ISU сказали, что хотят, чтобы просто отменили решение. Что касается РУСАДА, то, исходя из их позиции, они полагают, что отсутствия вины или халатности действительно не было. Но при этом была незначительная вина или халатность. Они претендуют на предупреждение или выговор.

Все эти процедуры будут объединены в одну. Нет такого, что все три позиции будут рассматриваться отдельно. Будет предоставлено слово спортсменке, представителю РУСАДА и ВАДА. Все будут добиваться своего. Про шансы говорить тяжело, потому что материалов дела не видела. Юридическая возможность для предупреждения спортсменке есть. Она защищенное лицо — в их отношении установлена более гибкая система санкций. Несмотря на то что триметазидин не особая субстанция, Камила может юридически доказать незначительную вину и получить предупреждение. То есть юридически такая возможность есть», — приводит «Чемпионат» слова Анцелиович.

21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Валиевой. 22 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) также подал апелляцию в CAS на решение ДАК РУСАДА признать российскую фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил.

24 февраля CAS зарегистрировал апелляции ISU, ВАДА и РУСАДА на решение ДАК РУСАДА оправдать 16-летнюю спортсменку.