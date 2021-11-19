Щербакова выиграла короткую программу на «Гран-при» Франции, россиянки заняли три первых места
Анна Щербакова выиграла короткую программу «Гран-при Франции», второй стала Косторная, третья — Синицына
16:31
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место по итогам короткой программы «Гран-при Франции». Второй стала Алена Косторная, третье место заняла Ксения Синицына.
Произвольные программы на турнире фигуристки представят завтра, 20 ноября.
Фигурное катание
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Internationaux de France
Женщины
Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 77,94
2. Алена Косторная (Россия) — 76,44
3. Ксения Синицына (Россия) — 69,89
4. Пак Юн Чун (Корея) — 67,00
5. Карен Чен (США) — 64,67
6. Вакаба Хигути (Япония) — 63,87
7. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 63,34
8. Ли Хэ Ин (Корея) — 63,18
9. Леа Серна (Франция) — 62,75
10. Мэрайя Белл (США) — 60,81
11. Юхана Йокои (Япония) — 52,32
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