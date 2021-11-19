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Щербакова выиграла короткую программу на «Гран-при» Франции, россиянки заняли три первых места

Анна Щербакова выиграла короткую программу «Гран-при Франции», второй стала Косторная, третья — Синицына
16:31
Анна Щербакова. Фото AFP
Анна Щербакова. Фото AFP
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Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место по итогам короткой программы «Гран-при Франции». Второй стала Алена Косторная, третье место заняла Ксения Синицына.

Произвольные программы на турнире фигуристки представят завтра, 20 ноября.

Фигурное катание

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Internationaux de France

Женщины

Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 77,94

2. Алена Косторная (Россия) — 76,44

3. Ксения Синицына (Россия) — 69,89

4. Пак Юн Чун (Корея) — 67,00

5. Карен Чен (США) — 64,67

6. Вакаба Хигути (Япония) — 63,87

7. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 63,34

8. Ли Хэ Ин (Корея) — 63,18

9. Леа Серна (Франция) — 62,75

10. Мэрайя Белл (США) — 60,81

11. Юхана Йокои (Япония) — 52,32

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Виктория Кравченко все материалы автора
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