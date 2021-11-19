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Косторная не стала прыгать тройной аксель в короткой программе на «Гран-при» Франции

16:31
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Чемпионка Европы Алена Косторная не стала прыгать тройной аксель в короткой программе на этапе серии «Гран-при» во Франции.

Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп. Ранее, на этапе серии в Ванкувере, Косторная исполняла тройной аксель в обеих программах.

Фигуристка набрала за свой прокат 76,44 балла.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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