Косторная не стала прыгать тройной аксель в короткой программе на «Гран-при» Франции
16:31
Чемпионка Европы Алена Косторная не стала прыгать тройной аксель в короткой программе на этапе серии «Гран-при» во Франции.
Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп. Ранее, на этапе серии в Ванкувере, Косторная исполняла тройной аксель в обеих программах.
Фигуристка набрала за свой прокат 76,44 балла.
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