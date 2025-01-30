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Допинг

Сегодня, 09:26

РУСАДА проверяло фигуристов Дикиджи, Степанову и Букина чаще всех в 2024 году

Даниил Аршавский
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло Владислава Дикиджи, Александру Степанову и Ивана Букина чаще других отечественных фигуристов в 2024 году, сообщает ТАСС.

По данным источника, Дикиджи, Степанова и Букин прошли по пять проверок на допинг.

По четыре раза тестировались Дмитрий Алиев и Марк Кондратюк. Егор Базин, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Елизавета Худайбердиева, Дмитрий Козловский, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина, Аделия Петросян, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Денис Ходыкин и Девид Нарижный прошли по три проверки.

Ранее стало известно, что в 2024 году РУСАДА ни разу не тестировало на допинг Камилу Валиеву.

За прошедший год проверки прошли 78 российских фигуристов.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александра Степанова
Владислав Дикиджи
Иван Букин
РУСАДА
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