Американский фигурист Маравилла не попал на борт самолета, который потерпел крушение в США

Американский фигурист Джон Маравилла мог лететь самолетом, который потерпел крушение в США.

«Не пустили на рейс. Заберите меня из Канзаса, пожалуйста», — написал Маравилла в соцсетях незадолго до трагедии. Позже он сообщил, что вынужден был добираться из Канзаса в Вашингтон на машине.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию.