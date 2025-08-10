Фигурное катание
10 августа, 14:49

Трусову выписали из роддома: «Пишите предположения, как мы назвали нашего сыночка»

Алина Савинова

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что ее выписали из роддома.

6 августа у 21-летней спортсменки родился сын. Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании предложила своим подписчикам угадать имя ребенка.

«Всем привет. Ну что, мы выписались из роддома. Уже едем домой. А вы пока пишите предположения, как мы назвали нашего сыночка. Будем ждать ваши варианты», — сказала фигуристка на видео в своем Telegram-канале.

Александра Трусова и&nbsp;Макар Игнатов.«Родила!» Александра Трусова и Макар Игнатов стали мамой и папой

Трусова замужем за фигуристом Макаром Игнатовым. Они сыграли свадьбу в августе 2024 года. В марте во время своего выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов» пара объявила, что ждет ребенка.

Александра Трусова - Игнатова
Макар Игнатов
Фигурное катание
  • Гмитрий Дуберниев

    Равшан Джумшутович.

    11.08.2025

  • Jubmoj

    Здоровья маме и малышу. Как назовете ребенка, так он по жизни и пойдёт

    11.08.2025

  • Мендель

    Марк?

    10.08.2025

  • Vikta

    Алексанлдр!!!

    10.08.2025

  • Иванова Кира

    Семён Семёныч не подходит, значит Макар Макарыч))

    10.08.2025

  • shpasic

    неужто Гном Гномыч?!

    10.08.2025

    • В Минспорте Татарстана объявили о начале строительства школы Загитовой

    Александра и Макар Игнатовы назвали сына Михаилом

