Трусову выписали из роддома: «Пишите предположения, как мы назвали нашего сыночка»

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что ее выписали из роддома.

6 августа у 21-летней спортсменки родился сын. Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании предложила своим подписчикам угадать имя ребенка.

«Всем привет. Ну что, мы выписались из роддома. Уже едем домой. А вы пока пишите предположения, как мы назвали нашего сыночка. Будем ждать ваши варианты», — сказала фигуристка на видео в своем Telegram-канале.

Трусова замужем за фигуристом Макаром Игнатовым. Они сыграли свадьбу в августе 2024 года. В марте во время своего выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов» пара объявила, что ждет ребенка.