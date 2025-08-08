Фигурное катание
8 августа, 14:15

В Минспорте Татарстана объявили о начале строительства школы Загитовой

Сергей Разин
корреспондент

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что в Казани начались работы по строительству школы Алины Загитовой.

«Решение принято. Начаты работы. Планируем это завершить, как я говорил, в течение года, то есть к лету следующего года. Сейчас с Алиной мы уже собираем юридическую схему, как это будет работать с точки зрения не объекта, а школы. И как только будет у нас какой-то формат, мы обязательно об этом публично скажем, как это будет работать. Время у нас есть, но не будем затягивать, думаю, что до конца текущего года мы юридическую схему полностью сложим», — приводит слова Леонова сайт matchtv.ru.

9 июня стало известно, что проект строительства получил одобрение Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности.

23-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка Европы (2018 года) и мира (2019).

Алина Загитова и&nbsp;Евгения Медведева.Загитова научилась делать хорошее шоу. Но есть ли у «Ассоль» будущее?

Источник: Сайт Матч ТВ
Алина Загитова
