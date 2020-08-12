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Российские фигуристы заявляются на международные соревнования. Вы вряд ли угадаете, какие

09:20
Олег Васильев и Тамара Москвина. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Олег Васильев и Тамара Москвина. Фото Александр Федоров., "СЭ"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев в интервью «СЭ» рассказал о желании фигуристов из России поучаствовать в Кубке Белоруссии, который с этого года получил международный статус. Васильев работает главным тренером сборной Белоруссии. Конкретные фамилии он не назвал.

— Мы сделали изменения в национальном календаре, чтобы минимум один раз в месяц спортсмены выступали. Основная ставка, если не будет международных соревнований — на чемпионат страны, который пройдет в декабре. Впрочем, могу сказать, что Кубок БСК (Белорусского союза конькобежцев. — Прим. «СЭ») стал открытым соревнованием с возможностью приглашения иностранцев, в частности из Прибалтики, России, Украины, Польши — соседних стран, чтобы можно было добраться на колесном транспорте. Мы получили добро от Минспорта, все изменения подписаны. Уже есть заявки от нескольких российских фигуристов. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Олега Васильева — на сайте «СЭ»

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