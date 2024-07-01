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Сегодня, 17:51

Роднина — о ледовом шоу Загитовой: «Буду рада, если у нее что-то получится»

Сергей Жуков
корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на презентацию собственного ледового шоу Алины Загитовой, которое будет называться «Хранители времени». Мероприятие пройдет в Казани 29 и 31 августа.

«Меня не очень интересуют ее дела. Я буду рада, если у нее что-то получится», — сказала Роднина «СЭ».

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Фигурное катание
Алина Загитова
Ирина Роднина
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