Чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала прокат произвольной программы на этапе Кубка России в Сочи. Фигуристка Фигуристка сделала каскад тройной лутц + тройной тулуп, но второй прыжок не был засчитан из-за превышения лимита на исполнение одинаковых прыжков.

Однако ошибка не помешала ей одержать уверенную победу на этапе.

— Сегодня я себя настроила так: чтобы ни случилось, я выйду и постараюсь сделать максимум своих возможностей, не буду позволять себе расстраиваться, потому что в любом случае, если у меня получилось так, это повод исправлять ошибки на тренировках, а не расстраиваться на соревнованиях.

Я очень была настроена на четверной флип. С последнего старта на тренировках были подвижки, мы даже пробовали усложнять программу. Но решили на этом старте откатать такой же набор. Здесь у меня была задача быть уверенной в этом прыжке и с этим я справилась. Это единственное, что мне позволяет сегодня не расстраиваться.

Все четверные флипы у меня получались и на 6-минутной раскатке и в прокате. Это большой плюс. Но, конечно, я расстроена за дальнейшее в программе. Случилась ошибка в очень неожиданном месте, на спирали, после чего я немного растерялась. Прыгнула каскад, который нельзя было прыгать. И в этой части недовольна собой, — приводит ФФККР слова Щербаковой.