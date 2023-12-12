Президент «Самбо-70» Лайшев назвал Костомарова человеком года

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал возвращение на лед олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

В понедельник олимпийский чемпион в танцах на льду выложил на своем Telegram-канале видео, на котором катается на коньках. Спортсмен успешно выполнил базовое упражнение «фонарики».

«Роман — это просто настоящий герой и пример для всех людей! Это поступок. Это настоящая героическая жизнь, как можно реабилитироваться, вставать на ноги, быть в обойме, не унывать. Это действительно пример для людей, особенно в нынешней ситуации. Считаю, что это человек года! Он вдохновит многих, сейчас это его главное предназначение. Я им просто восхищаюсь», — приводит слова Лайшева Legalbet.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 46-летний Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки. Ранее он заявлял о желании вернуться на лед и возобновить выступление в ледовых шоу.