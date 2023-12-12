Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 04:42

Президент «Самбо-70» Лайшев назвал Костомарова человеком года

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал возвращение на лед олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

В понедельник олимпийский чемпион в танцах на льду выложил на своем Telegram-канале видео, на котором катается на коньках. Спортсмен успешно выполнил базовое упражнение «фонарики».

«Роман — это просто настоящий герой и пример для всех людей! Это поступок. Это настоящая героическая жизнь, как можно реабилитироваться, вставать на ноги, быть в обойме, не унывать. Это действительно пример для людей, особенно в нынешней ситуации. Считаю, что это человек года! Он вдохновит многих, сейчас это его главное предназначение. Я им просто восхищаюсь», — приводит слова Лайшева Legalbet.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 46-летний Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки. Ранее он заявлял о желании вернуться на лед и возобновить выступление в ледовых шоу.

Источник: https://legalbet.ru/news/eto-nastoyashij-geroj-lajshev-nazval-kostomarova/
Ренат Лайшев
Роман Костомаров
0
Читайте также
Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его высказываний
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Траньков заявил, что не удивлен выходом Костомарова на лед в коньках

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости