Плющенко рассказал, что деньги от мамы Парсеговой пойдут на благотворительность

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что деньги, которые мама фигуристки Арины Парсеговой должна заплатить его школе, пойдут на благотворительность.

«Пока еще не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области. С самого начала истории суда с Натальей Парсеговой мы подчеркивали: дело не в деньгах», — цитирует Плющенко РИА «Новости».

Ранее академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда. В мае 2023 года Парсегова покинула группу Плющенко и вернулась тренироваться под руководством Этери Тутберидзе, которую представляла до сезона-2020/21.

8 сентября команда Тутберидзе сообщила, что полностью покроет долг 12-летней Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». 9 сентября в Центре фигурного катания Тутберидзе прошла платная открытая тренировка, часть средств с которой пойдет на погашение долга.