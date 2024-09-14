Лакерник — о контрольных прокатах: «Не надо рассчитывать, что это будет чисто и здорово»

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник в комментарии для «СЭ» оценил первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

— Много интересных программ, какую-то отдельную я не буду выделять. Не надо было ждать и рассчитывать, что это будет чисто и здорово, потому что первые соревнования через полтора месяца. Но уже было видно, как выглядят все программы. Сделали много замечаний спортсменам по элементам, ведь до этого уже были сборы в Новогорске. Идет нормальный тренировочный процесс, — сказал Лакерник «СЭ».

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.