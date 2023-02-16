Плющенко объяснил заявление про российское судейство и переход спортсменов в другие страны

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко развил свою мысль с критикой судейства на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

— Это не первый сезон так. Это накапливалось долго-долго. Если сейчас посмотреть — люди выигрывают с одним четверным. Я не хочу никого обидеть. Но с одним четверным противопоставить четыре ультра-си. Ну мы что делаем? То, что произошло у меня с Лайсачеком? А где он сейчас? Где? Чего?

Трусова каталась, двигала фигурное катание и проиграла Олимпиаду. Каталась у меня, прыгала по четыре ультра-си. А нам не надо это, нам балет нужен. Я понимаю, что нужно красиво кататься, вращаться, все прекрасно понимаю. Но и нужно двигать.

Если взять Нику, то она стабильно катается, делает несколько четверных в этом году. По Титовой то же самое — три ультра-си. Да, разрыв после короткой есть. Но оценивайте справедливо каждого спортсмена. Увидели ребро у моего, ставьте, нет проблем. У другого видите, но не ставите. Сегодня девочка на пьедестале — два недокрученных четверных. Один в галку поставили, а на второй нет. Вот она разница между третьим и четвертым местом. А мне тоже обидно, спортсменке, родителям. Когда закрываются глаза на других, а на мне открываются. Не хочется сотрудничать, двигаться дальше. Как я могу их остановить, когда такое решение накипело? Значит, кем-то задача поставлена. Федерация говорит: «Уходите, ничего страшного». Великолепно, очень здорово. Буду общаться по приезде с Министерством спорта, с олимпийским комитетом России, с Владимиром Владимировичем Путиным. Сложное время, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга. А тут конфликт за конфликтом. Я человек неконфликтный. Но когда меня выводят... Мы с Яной строим школу, а тут заведомо: «А, «Ангелы Плющенко»... Устал, надоело, — заявил Плющенко.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — четвертая (200,73 балла).