Слюсаренко — о распаде пары Панфиловой и Рылова: «Не могли выйти из травм, что не позволяло нам тренироваться»
Тренер пары Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова Павел Слюсаренко рассказал, почему фигуристы решили завершить карьеру.
«Сегодня ребята приняли окончательное решение о завершении карьеры из-за травм, которые преследуют их на протяжении двух последних лет. Не могли выйти из травм, что не позволяло нам тренироваться», — приводит слова Слюсаренко ТАСС.
19-летняя Панфилова и 21-летний Рылов — чемпионы мира среди юниоров, чемпионы зимних юношеских Олимпийских игр-2020, победители финала юниорского «Гран-при» (2019/20).
Источник: https://tass.ru/sport/16746663
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31 дек 2022 11:28
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