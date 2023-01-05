Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:16

Слюсаренко — о распаде пары Панфиловой и Рылова: «Не могли выйти из травм, что не позволяло нам тренироваться»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер пары Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова Павел Слюсаренко рассказал, почему фигуристы решили завершить карьеру.

«Сегодня ребята приняли окончательное решение о завершении карьеры из-за травм, которые преследуют их на протяжении двух последних лет. Не могли выйти из травм, что не позволяло нам тренироваться», — приводит слова Слюсаренко ТАСС.

19-летняя Панфилова и 21-летний Рылов — чемпионы мира среди юниоров, чемпионы зимних юношеских Олимпийских игр-2020, победители финала юниорского «Гран-при» (2019/20).

Источник: https://tass.ru/sport/16746663
Фигурное катание
Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов
0
Читайте также
Топурия подрался с популярным певцом в баре. Боец UFC и музыкант устроили постанову?
Кенийцы, американцы и другие. Кто провинился с допингом в 2022 году
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Генсек ООН решил расформировать миссию по расследованию удара ВСУ по Еленовке
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионы юношеских Олимпийских игр в парах Панфилова и Рылов объявили о завершении карьеры
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости