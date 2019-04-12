"Не хотела позорить Россию". Загитова - о желании сняться с ЧМ-2019

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что хотела сняться с чемпионата мира-2019 в японской Сайтаме из-за нежелания позорить Россию. 16-летняя спортсменка добавила, что у нее не получались прыжки перед этим турниром.

– Было такое время, когда взвешивалась по три раза в день, чтобы не поправиться на 100 граммов, – сказала Загитова в эфире программы "Вечерний Ургант" на "Первом канале". – В этот период я очень сильно заморачивалась по поводу веса и почти не пила воду. Делала глоток и выплевывала это. У нас вид спорта сложный: техника прыжка сразу изменяется, когда ты прибавил в весе. Жир на руке вырос – и раз, уже не можешь прыгать.

Очень сложно проходила подготовка к чемпионату мира, вес играл роль. Наложилось и то, что у меня не получались прыжки. Я просто не хотела позорить Россию. Я выступаю не только за себя, но и за свою страну. Со мной много разговаривали тренеры, люди хотели, чтобы я поехала туда, было много слов поддержки. После этого я поняла, что не могу подвести людей, Россию и саму себя.

Напомним, Загитова завоевала золото на чемпионате мира-2019. Она также является олимпийской чемпионкой-2018 и чемпионкой Европы-2018.

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