Муравьева поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку после первенства России

Фигуристка Софья Муравьева поделилась эмоциями после первенства России среди юниоров в Саранске. По итогам турнира она заняла третье место (211.62).

«Первенство России среди юниоров-2022. Важно не сдаваться и знать, что в тебя верят и поддерживают! Спасибо моим тренерам Евгению Плющенко, Дмитрию Михайлову, Сергею Алексееву, Алексею Захарченко. Спасибо Саранску, организаторам первенства и всем, кто переживал за меня», — написала Муравьева в Instagram.

Первое место на турнире заняла Софья Акатьева, набравшая 237,09 балла. На второй позиции оказалась Софья Самоделкина (213.73).