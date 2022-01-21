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Сегодня, 22:49

Муравьева поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку после первенства России

Екатерина Савостина
Корреспондент

Фигуристка Софья Муравьева поделилась эмоциями после первенства России среди юниоров в Саранске. По итогам турнира она заняла третье место (211.62).

«Первенство России среди юниоров-2022. Важно не сдаваться и знать, что в тебя верят и поддерживают! Спасибо моим тренерам Евгению Плющенко, Дмитрию Михайлову, Сергею Алексееву, Алексею Захарченко. Спасибо Саранску, организаторам первенства и всем, кто переживал за меня», — написала Муравьева в Instagram.

Публикация от Софья Муравьева (@sofia_muraveva06)

Первое место на турнире заняла Софья Акатьева, набравшая 237,09 балла. На второй позиции оказалась Софья Самоделкина (213.73).

Фигурное катание
Софья Муравьева
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