Кацалапов рассказал, как у спортсменов проходит день во время соревнований в других странах

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал, получается ли у спортсменов изучить город, в котором проходят соревнования.

«Я, может, сейчас разочарую тех, кто думает, что спортсмены постоянно путешествуют на соревнованиях. На самом деле все проходит плюс-минус одинаково, и расписание очень монотонное.

Мы прилетаем, расселяемся, если вдруг расписание позволяет — выходим прогуляться, но никуда не заходим из-за ковида. Кстати, за последние два года впервые удалось прогуляться как раз в Таллине на чемпионате Европы. В общем, это очень короткие путешествия, где по минимуму успеваем что-то посмотреть. Центральные улицы, какие-то известные места. Абсолютный минимум за ограниченное время.

Твое расписание — это разминка, тренировка, сон. Если успеваешь — можешь перекусить. Потом опять разминка, соревнования, гостиница, ютубчик перед сном минут 30, и спать. И вот в таком режиме все 5-7 дней соревнований. «Путешествие» заканчивается: автобус — самолет — дом. Все, ты был в другой стране, но ты ее не видел. И так в 99 процентов поездок. Поэтому отпуск — время для путешествий. Соревнования — время для работы", — написал Кацалапов в Instagram.

На прошедшем европейском чемпионате в Таллине пара заняла первое место. Таким образом, Кацалапов и Синицина стали двукратными чемпионами Европы.