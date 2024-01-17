Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:15

Мозалев: «Тутберидзе спрашивала, хочу ли я на чемпионат по прыжкам, я ответил: скорее нет»

Мозалев сказал, что не планирует выступать в чемпионате по прыжкам
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист, участник Олимпийских игр Андрей Мозалев в разговоре с «СЭ» рассказал, почему не примет участия в чемпионате России по прыжкам 19-21 января в Москве.

— Насколько тебе важно наличие спарринг-партнеров? Наверное, главными из них будут девочки.

— Есть Даня как минимум. Девочки не то что спарринг-партнеры, а я смотрю на них, и мне тоже хочется к этому прийти. Это очень впечатляет, когда ты смотришь на эти прыжки и работу. Голова начинает по-другому работать — быстрее. Я бы хотел вернуть четверной флип, другие прыжки освоить.

— Еще одно популярное мнение — теперь тебе будут ставить оценки выше.

— Ну это ты уже поднимаешь политические темы, промолчу. Мое дело кататься, а судьи делают свою работу.

— Программы будете менять?

— На спартакиаду я точно поеду с этими программами, смысла менять нет.

— А на чемпионат по прыжкам?

— Меня спрашивала Этери Георгиевна, хочу ли я на турнир, но я ответил: скорее нет. Потому что только переехал и нужно решить все бытовые проблемы, вряд ли я потяну еще и прыжковый. Даже морально будет тяжело.

0
Читайте также
В МО РФ сообщили об уничтожении ракет РСЗО RM-70 Vampire и перехвате БПЛА ВСУ
Капитан ВМС США заявил об отсутствии у Украины друзей в Белом доме
Сенат согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США
Байден обсудит с лидерами конгресса США помощь Украине и Израилю
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мозалев — о смене гражданства: «Не хочу его менять и никогда не хотел»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости