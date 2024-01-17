Мозалев — о смене гражданства: «Не хочу его менять и никогда не хотел»
Фигурист Мозалев заявил, что никогда не хотел менять российское гражданство
Российский фигурист, участник Олимпийских игр Андрей Мозалев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию в СМИ о возможной смене спортивного гражданства после перехода к Этери Тутберидзе.
— Кидаюсь в тебя заголовками последних дней — писали, что ты скоро сменишь гражданство. Что скажешь?
— Скажу, что я сам не хочу его менять и никогда не хотел. Я родился в России и хочу представлять ее на соревнованиях.
— А если на дворе 2026, 2029 год, а ничего не меняется?
— Еще буду кататься и вижу себя в сборной России.
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