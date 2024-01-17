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Сегодня, 10:00

Мозалев — о смене гражданства: «Не хочу его менять и никогда не хотел»

Фигурист Мозалев заявил, что никогда не хотел менять российское гражданство
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист, участник Олимпийских игр Андрей Мозалев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию в СМИ о возможной смене спортивного гражданства после перехода к Этери Тутберидзе.

— Кидаюсь в тебя заголовками последних дней — писали, что ты скоро сменишь гражданство. Что скажешь?

— Скажу, что я сам не хочу его менять и никогда не хотел. Я родился в России и хочу представлять ее на соревнованиях.

— А если на дворе 2026, 2029 год, а ничего не меняется?

— Еще буду кататься и вижу себя в сборной России.

Андрей Мозалев. «С Этери Георгиевной хочу опровергнуть стереотип, что у нее не получается в мужском катании». Первое интервью Мозалева после перехода

Фигурное катание
Андрей Мозалев
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