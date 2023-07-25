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Сегодня, 14:52

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Алина будет руководить проектом и участвовать в подборе тренеров»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о создании школы фигурного катания Алины Загитовой.

«Все в процессе, вопрос не быстрый, но все идет. Алина будет руководителем проекта, участвовать в процессе подбора тренеров, управлением. Будет полноценно вести работу. Это хорошая инициатива, Алина — известный и популярный человек. Для нее это новый вызов, выход на новый уровень. Будем совместно двигаться вперед», — сказал Леонов «СЭ».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Фигурное катание
Алина Загитова
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