В сети появился фрагмент новой короткой программы Валиевой

В соцсетях тренерского штаба Этери Тутберидзе был опубликован отрывок новой короткой программы российской фигуристки Камилы Валиевой.

17-летняя фигуристка будет выступать под саундтрек «I See Red» группы Everybody Loves an Outlaw, который использовался в фильме «365 дней».

Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020).

Также на ее счету победа в финале юниорского «Гран-при» сезона-2019/20, победы на этапах «Гран-при» — Skate Canada-2021, Rostelecom Cup-2021 и две серебряные медали чемпионата России (2021, 2023). Фигуристка с 2018 года тренируется в группе Этери Тутберидзе.