Медведева: «Выбрала поприще в медиапространстве. Пока двигаюсь так».

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что планирует продолжать работу в медиапространстве.

«Выбрала поприще в медиапространстве. Пока двигаюсь так. Для каждого спортсмена важно найти себя. Сначала в фигурном катании ты ищешь свой стиль, а потом проходишь свой уникальный путь. А потом все повторяется в обычной жизни. Некоторые спортсмены могут обратится за помощью к менеджеру. Я, в свою очередь, всегда советую им следовать зову сердца, как сделала сама, в том числе в медиа», — сказал спортсменка на встрече с болельщиками в «Лужниках».

24-летняя Медведева не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. Она является двукратным призером Олимпиады в Пхенчхане — в женском одиночном катании и командном турнире.