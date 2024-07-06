Медведева пообещала позвать на свое ледовое шоу Тюкавина

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева пообещала пригласить на свое шоу нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

— Нас свой день рождения не планируете позвать футболиста? Например, Костю Тюкавина поставить на коньки?

— Отличная идея. Если ему понравится это... Но приглашение ему будет выслано. Как минимум, предложим посетить шоу в качестве зрителя.

— Когда вас ждать на футболе?

— Знаю, что сегодня у «Динамо» игра, но у меня есть свои выступления. Не знаю, успею ли я.

Медведева планирует провести свое шоу в честь юбилея 15 ноября на «ЦСКА-Арене». В нем примут участие прославленные фигуристы, а также известные артисты и певцы.