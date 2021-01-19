Медведева: «Вижу себя только в мире фигурного катания»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, кем бы хотела стать в будущем.

«Вижу себя только в мире фигурного катания. Ну очень много времени потратила я на развитие себя в этом виде как спортсмен. И как-то нецелесообразно отходить от этой дороги. Это может бы комментирование, может даже тренером стану. Но я не знаю, я еще не думала об этом. Сто процентов, что найдутся какие-то варианты и после завершения карьеры я не буду пропадать из виду», — цитирует Медведеву Olympic Channel.

Напомним, 21-летняя фигуристка из-за проблем со здоровьем не приняла участия ни в одном старте — полностью пропустила Кубок России и московский этап «Гран-при».