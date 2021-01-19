Медведева: «Вижу себя только в мире фигурного катания»
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, кем бы хотела стать в будущем.
«Вижу себя только в мире фигурного катания. Ну очень много времени потратила я на развитие себя в этом виде как спортсмен. И как-то нецелесообразно отходить от этой дороги. Это может бы комментирование, может даже тренером стану. Но я не знаю, я еще не думала об этом. Сто процентов, что найдутся какие-то варианты и после завершения карьеры я не буду пропадать из виду», — цитирует Медведеву Olympic Channel.
Напомним, 21-летняя фигуристка из-за проблем со здоровьем не приняла участия ни в одном старте — полностью пропустила Кубок России и московский этап «Гран-при».
Дополнительная информация:
https://www.olympicchannel.com/ru/stories/news/detail/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%
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