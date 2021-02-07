Медведева предлагает пригласить на Кубок Первого канала иностранцев

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказала предложении о возможном изменении формата Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Этери Георгиевна сказала в интервью Первому каналу, чтобы было бы здорово, если бы команда России боролась против какой-нибудь иностранной команды. Я не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. Фанаты есть фанаты, у меня и Алины есть свои болельщики, части из них принципиальные. Это нормально. Я больше болею за спорт, естественно, за себя, это нормальный человеческий фактор. Для российских болельщиков и спортсменов было бы намного теплее и удовлетворительнее болеть за команду России против кого-то. В наше время нет возможности провести такой турнир, но надеюсь, что в будущем такой турнир войдет в традицию и наберет обороты на международной арене».

Команда Загитовой «Красная машина» одержала победу на командном турнире. Приз зрительских симпатий завоевала команда Медведевой — «Время первых».

(Анастасия Плетнева)