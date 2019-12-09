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Людмила Великова: «Российским фигуристам далеко до Чена и Ханю»

07:07

Заслуженный тренер России Людмила Великова поделилась впечатлениями от победы американца Натана Чена в финале «Гран-при».

— Мой друг и тренер Нэтана Чена Рафаэль Арутюнян не перестает удивляться своему ученику, — цитируют Великову «Известия». — Для Чена учеба в Йеле стоит на первом месте, а фигурное катание на втором. При этом он выигрывает старт за стартом. Настоящая машина, очень упертый парень. Ханю — сумасшедший талант, который много работает на публику. Думаю, их борьба между собой будет длиться еще много лет. Если говорить про наших фигуристов, то им до Чена и Ханю далеко. Пять четверных прыжков — это какая-то космическая планка. Вряд ли кто-то еще сможет это повторить.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://iz.ru/952046/timur-ganeev/turin-vykhodnogo-dnia-alena-kostornaia-pobedila-v-finale-gran-pri

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