Людмила Великова: «Российским фигуристам далеко до Чена и Ханю»

Заслуженный тренер России Людмила Великова поделилась впечатлениями от победы американца Натана Чена в финале «Гран-при».

— Мой друг и тренер Нэтана Чена Рафаэль Арутюнян не перестает удивляться своему ученику, — цитируют Великову «Известия». — Для Чена учеба в Йеле стоит на первом месте, а фигурное катание на втором. При этом он выигрывает старт за стартом. Настоящая машина, очень упертый парень. Ханю — сумасшедший талант, который много работает на публику. Думаю, их борьба между собой будет длиться еще много лет. Если говорить про наших фигуристов, то им до Чена и Ханю далеко. Пять четверных прыжков — это какая-то космическая планка. Вряд ли кто-то еще сможет это повторить.

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