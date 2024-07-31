Леонова не собирается советовать Медведевой идти в тренеры

Серебряный призер чемпионата мира-2012 в женском одиночном катании Алена Леонов отреагировала на слова Евгении Медведевой, которая заявила, что пока не хочет становиться тренером из-за большой ответственности.

«Я не могу сказать, что у меня есть какой-то масштабный успех в работе тренера, я пока до этого еще не дошла. Но мне очень нравится эта работа. Главное — найти индивидуальный подход к каждому спортсмену. Советовать что-то Медведевой или кому-то еще, кто хочет стать тренером, я не буду. Нужно понимать, что это довольно сложное занятие, нужно проживать жизнь спортсмена вместе с ним. Но мне это проще дается, ведь я и сама еще недавно была действующей спортсменкой и понимаю, каково это.

Порой я пытаюсь навязать спортсменам какие-то собственные амбиции, но это неправильно, ведь каждый человек индивидуален, и каждый достигает своих собственных вершин. Я радуюсь, когда у моих ребят что-то получается и стараюсь расти вместе с ними», — цитирует Леонову «РБ Спорт».

24-летняя Медведева не выступает на соревнованиях с 2019 года. 33-летняя Леонова объявила о завершении карьеры в 2021 году, после чего стала работать тренером.