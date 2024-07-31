Мухортова: "Мы с Евгеньевым подготовили программу в новом для себя стиле"

Выступающие в спортивных парах фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев представят в следующем сезоне программы в новом для себя стиле.

«Короткую программу поставили перед отпуском, для нас это ново и необычно. Надеемся, что зрителям и судьям тоже понравится. Произвольную программу уже в целом поставили, остались финальные штрихи. Мы пробовали разные варианты компоновки музыки, искали лучшие варианты.

Произвольная нам очень нравится. Это несколько новый для нас стиль, мы еще такой не брали, но очень хотели попробовать себя в нем. Программу могу описать такими словами: воздушная, легкая на одном дыхании. Вот так и постараемся ее катать. Обе программы поставил нам Алексей Тихонов. Пока все карты раскрывать не буду, скоро выложу анонс», — цитирует Мухортову ТАСС.

21-летняя Мухортова и 22-летний Евгеньев на прошедшем в декабре 2024 года чемпионате России заняли 6-е место.