Лазукин справился с произвольной программой на командном ЧМ

Российский фигурист Андрей Лазукин хорошо исполнил произвольную программу на командном чемпионате мира (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке. 21-летний спортсмен набрал 160,37 балла.

21-летний фигурист коснулся руками льда во время первого прыжка в каскаде четверного и двойного тулупа (вместо тройного).

Однако одиночный четверной тулуп он исполнил хорошо. Остальные прыжковые элементы Лазукин сделал на плюсы. Россиянин занимает промежуточное четвертое место.

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