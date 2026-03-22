Команда Москвы победила на Кубке Первого канала

Команда Москвы одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

За два дня турнира они набрали 2097,26 балла. Команда Санкт-Петербурга стала второй — 2057,11 балла.

Во второй день Кубка Первого канала были представлены произвольные программы у дуэтов, женщин и мужчин, прыжковый баттл и командные эстафеты.

У дуэтов произвольный танец выиграли Александра Степанова и Иван Букин (команда Москвы). Они получили 131,44 балла. Вторыми стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов из команды Санкт-Петербурга (127,70).

У женщин в произвольной программе победу одержала Мария Захарова (команда Москвы, 149,43 балла), второе место заняла Дина Хуснутдинова (команда Санкт-Петербурга, 145,71).

Петр Гуменник, представляющий Санкт-Петербург, победил в произвольной программе у мужчин — 195,52 балла. Второй результат показал Марк Кондратюк (команда Москвы, 190,64).

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