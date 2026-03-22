Кубок Первого канала (фигурное катание): расписание дня, участники, где смотреть трансляцию

Опубликовано расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию на 22 марта

В воскресенье, 22 марта, пройдет второй и заключительный день Кубка Первого канала по фигурному катанию-2026. Турнир принимает спортивный комплекс «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Соревнования проходит в формате противостояния сборных Москвы и Санкт-Петербурга. Начало второго дня — в 14.00 по московскому времени.

Расписание Кубка Первого канала 22 марта (воскресенье)

14:00. Танцы на льду. Произвольный танец

1. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано

2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

3. Александра Степанова — Иван Букин

4. Василиса Кагановская — Максим Некрасов

14:40. Прыжковый баттл

Программа: параллельные прыжки, эстафета прыжков.

15:00. Командные эстафеты

Программа: полоса препятствий, эстафета шагов, игрушкопад.

15:40. Женщины. Произвольная программа

1. Дарья Садкова

2. Камилла Нелюбова

3. Алиса Двоеглазова

4. Анна Фролова

5. Мария Захарова

6. Дина Хуснутдинова

16:30. Мужчины. Произвольная программа

1. Евгений Семененко

2. Макар Игнатов

3. Матвей Ветлугин

4. Марк Кондратюк

5. Петр Гуменник

6. Григорий Федоров

Команда Санкт-Петербурга

Женщины: Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Ксения Гущина, Софья Муравьева.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Николай Угожаев.

Танцы на льду: Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Спортивные пары: Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Команда Москвы

Женщины: Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Камила Валиева, Аделия Петросян.

Мужчины: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Григорий Федоров, Андрей Мозалев, Никита Сарновский.

Танцы на льду: Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Александра Степанова и Иван Букин.

Спортивные пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

В полном объеме турнир показывает сайт Первого канала (1tv.ru). В эфире федерального канала соревнования будут транслироваться с 15.15 до 18.00 мск.

Следить за турниром можно в разделе фигурного катания на сайте «СЭ».