Кубок Первого канала (фигурное катание): расписание дня, участники, где смотреть трансляцию
В воскресенье, 22 марта, пройдет второй и заключительный день Кубка Первого канала по фигурному катанию-2026. Турнир принимает спортивный комплекс «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Соревнования проходит в формате противостояния сборных Москвы и Санкт-Петербурга. Начало второго дня — в 14.00 по московскому времени.
Расписание Кубка Первого канала 22 марта (воскресенье)
14:00. Танцы на льду. Произвольный танец
1. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано
2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
3. Александра Степанова — Иван Букин
4. Василиса Кагановская — Максим Некрасов
14:40. Прыжковый баттл
Программа: параллельные прыжки, эстафета прыжков.
15:00. Командные эстафеты
Программа: полоса препятствий, эстафета шагов, игрушкопад.
15:40. Женщины. Произвольная программа
1. Дарья Садкова
2. Камилла Нелюбова
3. Алиса Двоеглазова
4. Анна Фролова
5. Мария Захарова
6. Дина Хуснутдинова
16:30. Мужчины. Произвольная программа
1. Евгений Семененко
2. Макар Игнатов
3. Матвей Ветлугин
4. Марк Кондратюк
5. Петр Гуменник
6. Григорий Федоров
Команда Санкт-Петербурга
Женщины: Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Ксения Гущина, Софья Муравьева.
Мужчины: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Николай Угожаев.
Танцы на льду: Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Спортивные пары: Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Команда Москвы
Женщины: Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Камила Валиева, Аделия Петросян.
Мужчины: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Григорий Федоров, Андрей Мозалев, Никита Сарновский.
Танцы на льду: Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Александра Степанова и Иван Букин.
Спортивные пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
В полном объеме турнир показывает сайт Первого канала (1tv.ru). В эфире федерального канала соревнования будут транслироваться с 15.15 до 18.00 мск.
Следить за турниром можно в разделе фигурного катания на сайте «СЭ».