Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

Кубок Первого канала (фигурное катание): расписание дня, участники, где смотреть трансляцию

Опубликовано расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию на 22 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2

В воскресенье, 22 марта, пройдет второй и заключительный день Кубка Первого канала по фигурному катанию-2026. Турнир принимает спортивный комплекс «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Соревнования проходит в формате противостояния сборных Москвы и Санкт-Петербурга. Начало второго дня — в 14.00 по московскому времени.

Расписание Кубка Первого канала 22 марта (воскресенье)

14:00. Танцы на льду. Произвольный танец

1. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано
2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
3. Александра Степанова — Иван Букин
4. Василиса Кагановская — Максим Некрасов

14:40. Прыжковый баттл

Программа: параллельные прыжки, эстафета прыжков.

15:00. Командные эстафеты

Программа: полоса препятствий, эстафета шагов, игрушкопад.

15:40. Женщины. Произвольная программа

1. Дарья Садкова
2. Камилла Нелюбова
3. Алиса Двоеглазова
4. Анна Фролова
5. Мария Захарова
6. Дина Хуснутдинова

16:30. Мужчины. Произвольная программа

1. Евгений Семененко
2. Макар Игнатов
3. Матвей Ветлугин
4. Марк Кондратюк
5. Петр Гуменник
6. Григорий Федоров

Команда Санкт-Петербурга

Женщины: Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Ксения Гущина, Софья Муравьева.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Николай Угожаев.

Танцы на льду: Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Спортивные пары: Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Команда Москвы

Женщины: Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Камила Валиева, Аделия Петросян.

Мужчины: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Григорий Федоров, Андрей Мозалев, Никита Сарновский.

Танцы на льду: Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Александра Степанова и Иван Букин.

Спортивные пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

В полном объеме турнир показывает сайт Первого канала (1tv.ru). В эфире федерального канала соревнования будут транслироваться с 15.15 до 18.00 мск.

Следить за турниром можно в разделе фигурного катания на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Читайте также
«Это будет не прощание, а скандал». «Спартак» и Карпин не желают организовывать прощальный матч Дзюбе, «Зенит» молчит
Как Шестеркин, но с нюансом. Лучший вратарь КХЛ забросил шайбу в свои ворота
Новый президент ИИХФ — Франц Райндль. Что это значит для России
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Волочкова — о Валиевой: «Буду аплодировать стоя ее прокату!»

Команда Москвы победила на Кубке Первого канала
Новости
RSS RSS
Все новости