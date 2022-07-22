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Сегодня, 17:37

Щербакова заявила, что учеба для нее долгое время была на первом месте

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, что учеба долгое время была для нее на первом месте.

«Я бы хотела сказать, в первую очередь, спасибо моим родителям, потому что с детства они меня приучали, что заниматься спортом — это мое решение, но учеба всегда была на первом месте. Всегда мне говорили: «Не можешь справиться — больше учись, бросай спорт», — приводит слова Щербаковой ТАСС. — Это говорили, когда я младше была, потом, конечно, когда они поняли, что я настроена серьезно, просто учили меня правильно совмещать. Даже если после тренировок возвращаешься уставшая — все равно надо учиться, выполнять все задания.

Могу сказать, что тяжелее всего было в олимпийский сезон, у меня были мысли исключительно об Олимпиаде, и родители всю важность понимали. Когда шли выступления, я была полностью сосредоточена на них. Как только они закончились, засела за учебники, весь месяц перед ЕГЭ училась, готовилась. Очень рада, что получилась сдать все хорошо: сначала обрадовалась, но потом началось самокопание — почему ошиблась тут или там, но с моей подготовкой очень довольна».

Ранее стало известно, что фигуристка поступила на спортивное направление в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. 

Щербакова является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в одиночном разряде. Также она чемпионка мира и трехкратная чемпионка России.

Источник: https://tass.ru/sport/15288437
Фигурное катание
Анна Щербакова
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