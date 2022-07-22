Щербакова заявила, что учеба для нее долгое время была на первом месте

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, что учеба долгое время была для нее на первом месте.

«Я бы хотела сказать, в первую очередь, спасибо моим родителям, потому что с детства они меня приучали, что заниматься спортом — это мое решение, но учеба всегда была на первом месте. Всегда мне говорили: «Не можешь справиться — больше учись, бросай спорт», — приводит слова Щербаковой ТАСС. — Это говорили, когда я младше была, потом, конечно, когда они поняли, что я настроена серьезно, просто учили меня правильно совмещать. Даже если после тренировок возвращаешься уставшая — все равно надо учиться, выполнять все задания.

Могу сказать, что тяжелее всего было в олимпийский сезон, у меня были мысли исключительно об Олимпиаде, и родители всю важность понимали. Когда шли выступления, я была полностью сосредоточена на них. Как только они закончились, засела за учебники, весь месяц перед ЕГЭ училась, готовилась. Очень рада, что получилась сдать все хорошо: сначала обрадовалась, но потом началось самокопание — почему ошиблась тут или там, но с моей подготовкой очень довольна».

Ранее стало известно, что фигуристка поступила на спортивное направление в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Щербакова является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в одиночном разряде. Также она чемпионка мира и трехкратная чемпионка России.