Российский фигурист Михаил Коляда​ в интервью Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) рассказал о работе с психологом.

– В Японии был мой четвертый чемпионат мира, а ошибки действительно повторяются, хотя мы поменяли контент по сравнению с чемпионатом Европы. В произвольной программе я практически все сделал, а в короткой что-то повлияло – не смог чисто ее откатать, – приводит слова Коляды пресс-служба ФФКР. – Понятно, что меня критиковали, мол, никак не удается прокатать две программы стабильно. Но тут играет роль чисто психология, потому что физически я был хорошо готов к чемпионату мира. Сейчас пытаюсь решить эту проблему – работаю с психологом. Считаю, надо самому развиваться, учиться правильному настрою на старт, уметь грамотно подводить себя к соревнованиям.

Понимаете, я нахожусь на таком уровне, что тренеры, хореограф, специалисты, которые со мной работают, уже дали мне обширный багаж знаний и умений, и мне надо только правильно этим пользоваться. Мне нужно самому справляться и преодолевать психологические трудности, потому что нервную систему уже не исправить, значит, надо работать с тем, что есть. Единственное, кто мне сейчас дает что-то новое и помогает – это психолог. Он дает практические конкретные здания, и я чувствую, что изменения есть, пусть пока не очень значительные, но движение есть. Что-то менять кардинально, я не вижу смысла.