Кихира выиграла короткую программу на «Гран-при» Канады, Трусова — третья
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Японская фигуристка Рика Кихира стала первой по итогам короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде. Она набрала 81,35 балла.
Второе место занимает кореянка Юй Йонг (78,22), третье — россиянка Александра Трусова (74,40), чисто исполнившая программу.
Россиянка Евгения Медведева занимает 6-е место (62,89) — она упала во время проката. Серафима Саханович — 7-я (62,63).
Фигурное катание
Келоуна (Канада)
«Гран-при»
Женщины
Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) — 81,35
2. Юй Йонг (Корея) — 78,22
3. Александра Трусова (Россия) — 74,40
4. Брейди Теннел (США) — 72,92
5. Габриэль Дэйлмен (Канада) — 63,94
6. Евгения Медведева (Россия) — 62,89
7. Серафима Саханович (Россия) — 62,63
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