Японская фигуристка Рика Кихира стала первой по итогам короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде. Она набрала 81,35 балла.

Второе место занимает кореянка Юй Йонг (78,22), третье — россиянка Александра Трусова (74,40), чисто исполнившая программу.

Россиянка Евгения Медведева занимает 6-е место (62,89) — она упала во время проката. Серафима Саханович — 7-я (62,63).

Фигурное катание

Келоуна (Канада)

«Гран-при»

Женщины

Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) — 81,35

2. Юй Йонг (Корея) — 78,22

3. Александра Трусова (Россия) — 74,40

4. Брейди Теннел (США) — 72,92

5. Габриэль Дэйлмен (Канада) — 63,94

6. Евгения Медведева (Россия) — 62,89

7. Серафима Саханович (Россия) — 62,63