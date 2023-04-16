Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:41

Источник сообщает, что дети Костомарова впервые навестили отца в реанимации

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Российского фигуриста Романа Костомарова впервые дети навестили в больнице, сообщает портал Voice. У Костомарова 12-летняя дочь Анастасия и семилетний сын Илья.

«В течение трех месяцев медики пропускали в реанимацию к пациенту лишь его жену Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети — дочь Анастасия и сын Илья», — сообщает источник.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.

Ранее сообщалось, что фигурист готовится к плановому протезированию. Также он уже самостоятельно может садиться.

Источник: https://www.thevoicemag.ru/stars/news/14-04-2023/uje-sam-saditsya-na-krovat-novye-podrobnosti-o-sostoyanii-romana-kostomarova-soobshchili-v-bolnice/
Роман Костомаров
1
0
Читайте также
В Москву доставили Благодатный огонь из Иерусалима
Силы быстрого реагирования заявили о захвате военных частей в Дарфуре
В Киево-Печерской лавре началось пасхальное богослужение
Минимум два человека пострадали в результате взрыва гранаты в Киеве
Популярное видео
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гербольдт — о турнире шоу-программ: «Я кардинально поменяла свое мнение»
Новости
RSS RSS
Все новости