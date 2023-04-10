Костомаров начал делать восстановительные упражнения перед протезированием

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров готовится к плановому протезированию, фигурист приступил к выполнению восстановительных упражнений, сообщает ТАСС.

«Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион уже пользуется соцсетями.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.