Хавронина и Нарижный не примут участия в контрольных прокатах

Александр Жулин, тренер танцевального дуэта Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, сообщил, что фигуристы пропустят контрольные прокаты сборной России.

Мероприятие, на котором спортсмены представят свои новые программы на сезон-2025/26, состоится 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.

«Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный в контрольных прокатах участия не примут — из-за операции Дэвид поздно вошел в сезон, программа еще не вкатана», — приводит ТАСС слова Жулина.

Хавронина и Нарижный выступают вместе с сезона-2023/24. Они завоевали бронзовые медали на двух последних чемпионатах страны. Также фигуристы являются серебряными призерами этапов «Гран-при России».