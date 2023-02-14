Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:11

Мама госпитализированного фигуриста Костомарова опровергла информацию об ампутации кистей у олимпийского чемпиона

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Валентина Костомарова, мать госпитализированного фигуриста Романа Костомарова, опровергла информацию о том, что олимпийскому чемпиону ампутировали кисти рук.

«И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время», — приводит слова Костомаровой Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что фигуристу ампутировали несколько пальцев на обеих руках.

7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы.

Его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Источник: https://t.me/shot_shot/48408
Фигурное катание
Роман Костомаров
Здоровье
2
Читайте также
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
30 самых влиятельных людей российского футбола
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Mash: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках

У Костомарова поднялась температура после операции на кистях рук
Новости
RSS RSS
Все новости