Галлямов заявил, что нервы могли стать причиной ошибок в произвольной программе

Анастасия Мишина и Александр Галлямов из-за нервов могли ошибиться во время проката произвольной программы на чемпионате России.

Мишина и Галлямов за исполнение произвольной программы получили 138,70 балла, суммарно за две программы фигуристы набрали 211,95 балла.

«Много что могло повлиять, может, и психологический фактор. На этом чемпионате России все по-другому, нежели на кубках России, по-другому в психологическом плане. На тренировке ты можешь делать все что угодно, но тут все иначе. Может быть, и нервы сказались», — цитирует ТАСС Галлямова.

«Я немного неважно себя чувствовал за неделю до отъезда, приходил на тренировку и понимал — надо готовиться, и неважно как себя чувствуешь, надо собираться, — добавил фигурист. — Итог таков, что нужно уметь собираться. Неважно, как ты отъездил в короткой, надо собираться и обязательно идти вперед, забывая, что тебя не устроило в прошлом. Не держать плохое в голове».

Спортсмен отметил, что плохо чувствовал себя после исполнения короткой программы на турнире.

«Какие проблемы были? Кашель, горло болело, насморк. После короткой не мог заснуть, кашель мучал, препараты не помогают. Да, коронавирус был после первого этапа Кубка России, но сейчас это уже не коронавирус», — заключил фигурист.