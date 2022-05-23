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Сегодня, 17:26

Фигуристка Трусова показала фото в шортах на фоне пальм

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова выложила новое фото в Telegram-канале. Спортсменка позирует на фоне пальм.

Подписчики оставили много положительных комментариев под постом Трусовой:

«Красотка»,

«Лучшая»,

«Шикарная»,

«Чудо-женщина».

17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Она является бронзовым призером чемпионата мира-2021. На ее счету также бронзовые медали чемпионатов Европы (2020, 2022).

Фигурное катание
Александра Трусова
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