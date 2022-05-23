Ягудин рассказал о нападках японских фанатов: «Они мне иероглифы, я им набор букв»

Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин рассказал о том, как в соцсетях разговаривает с недовольными им фанатами Юдзуру Ханю. Ранее Ягудин выразил удивление тем, что Ханю попытался сделать четверной аксель на Олимпиаде.

— Это продолжение истории с Сашей Трусовой и пятерным прыжком, когда я просто поделился своими мыслями, а болельщики резко отреагировали. И то же самое я сделал в случае с Ильей Малининым, когда сказал, что это первый чистейший четверной аксель, выполненный человеком. Да, были попытки у Артура Дмитриева, у Ханю — но такого не было никогда! Чего только стоит каскад 4-4. Наверное, Панин-Коломенкин у себя в гробу перевернулся, простите. А про четверной аксель Алексей Николаевич Мишин когда-то говорил, что на его веку этот прыжок чисто не сделает никто. А тут, пожалуйста, получите!

Что касается фанатского движения — любовь и подражание чему-то или кому-то одному вызывают сдвиги в голове (свистит, имитируя ветер).

Фанатов Ханю понять невозможно и разговаривать с ними бесполезно. У популярных фигуристов есть яростные фан-клубы — «кроме Ханю для нас ничего не существует», «кроме Трусовой для нас ничего не существует». Для них не существует ни Валиевой, ни Щербаковой, ни Медведевой, ни Косторной и так далее. Это кланы, лагеря в соцсетях.

И с такими людьми я обожаю общаться! Они говорят про Юдзуру, а я им в ответ: «А кто это?» И они на полном серьезе начинают рассказывать про него. Потом пишут свои иероглифы, я в ответ просто печатаю набор букв. Мне пишут, а я переспрашиваю: «Кадзуко Танака?» (Персонаж манги. — Прим. «СЭ»). Они повторяют свое «бла-бла-бла» и в конце «Юдзуру Ханю». Я им: «Такеси Хонда?» (А это уже фигурист. — Прим. «СЭ») Бывает, просто в ответ спрашиваю у них, нравятся ли им муравьи. И вставляю текст из английской Википедии про аспарагус. Потому что с ними бесполезно разговаривать.

Но от своих слов про Юдзуру я не отступлюсь. Считаю, что я сказал абсолютно правильно, не уменьшаясь значимость достижений спортсмена.