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Сегодня, 16:16

Фигуристка Синицына пробила ногу на тренировке перед контрольными прокатами

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, что пробила ногу на утренней тренировке. Из-за этого спортсменка катала облегченный контент в произвольной программе на контрольных прокатах и не смогла исполнить запланированный четверной тулуп.

«Под конец тренировки коньком пробила сама себе ногу, и больше не могла наступать на нее. Простите, что не смогла показать то, что готовила», — сказала Ксения в эфире Первого канала.

Синицына — чемпионка юношеских Олимпийских игр-2020 в командном турнире. Спортсменка во время разминки расплакалась после двойного флипа, а затем подъехала к тренерам со словами «Я не могу».

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