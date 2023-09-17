Фигуристка Синицына пробила ногу на тренировке перед контрольными прокатами

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, что пробила ногу на утренней тренировке. Из-за этого спортсменка катала облегченный контент в произвольной программе на контрольных прокатах и не смогла исполнить запланированный четверной тулуп.

«Под конец тренировки коньком пробила сама себе ногу, и больше не могла наступать на нее. Простите, что не смогла показать то, что готовила», — сказала Ксения в эфире Первого канала.

Синицына — чемпионка юношеских Олимпийских игр-2020 в командном турнире. Спортсменка во время разминки расплакалась после двойного флипа, а затем подъехала к тренерам со словами «Я не могу».