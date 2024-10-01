Фигуристка Синицына не выступила на чемпионате Москвы из-за попадания в ДТП

Фигуристка Ксения Синицына сообщила, что попала в аварию по дороге на чемпионат Москвы.

«Я попала в сильное ДТП по дороге на соревнования, это было где-то в два часа дня. Ехала по МКАД, передо мной машина затормозила, я затормозила, и сзади в меня влетела машина, меня развернуло», — цитирует Синицыну ТАСС.

По словам Синицыной, она не пострадала в ДТП, но ее машина находится в ужасном состоянии.

20-летняя Синицына является бронзовым призером чемпионата России 2024 года.