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Сегодня, 18:13

Фигуристка Синицына не выступила на чемпионате Москвы из-за попадания в ДТП

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Ксения Синицына сообщила, что попала в аварию по дороге на чемпионат Москвы.

«Я попала в сильное ДТП по дороге на соревнования, это было где-то в два часа дня. Ехала по МКАД, передо мной машина затормозила, я затормозила, и сзади в меня влетела машина, меня развернуло», — цитирует Синицыну ТАСС.

По словам Синицыной, она не пострадала в ДТП, но ее машина находится в ужасном состоянии.

20-летняя Синицына является бронзовым призером чемпионата России 2024 года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Ксения Синицына
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