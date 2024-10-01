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Медведева — о личной жизни во время карьеры: «Мне нравились мальчики, я пыталась встречаться»

Алина Савинова
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о личной жизни во время профессиональной карьеры.

По словам спортсменки, во время выступлений ей часто задавали вопросы про отношения с противоположным полом, однако ей не хотелось затрагивать эту тему, и она старалась держать образ чемпионки, которая полностью погружена в спорт.

«Мне нравились мальчики, я пыталась встречаться, общаться, социализировалась, становилась девушкой. Мы же люди. Я держала образ чемпионки и говорила, что хотели люди слышать. Да, занятая», — заявила Медведева в новом шоу Романа Костомарова «ПО ДУШАМ».

В настоящее время Медведева состоит в отношениях с фигуристом Дмитрием Чигиревым. О романе спортсменов стало известно в июне 2023 года, когда девушка опубликовала в своих соцсетях видео с Чигиревым с берега океана на Мальдивах.

24-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 года, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной чемпионкой России. Она объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2022 года.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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