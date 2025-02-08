Нугуманова о нападении: «Не могу понять, что может прийти в голову человеку, который так поступает»

Фигуристка Елизавета Нугуманова в комментарии «СЭ» рассказала о подробностях нападения, в результате которого разбили лобовое стекло ее автомобиля.

Инцидент произошел в пятницу, 7 февраля, когда спортсменка находилась в салоне своей машины недалеко от жилого дома.

«Мотивы нападавшего неизвестны. Вообще не поняла, по какой причине это произошло, потому что это был вообще пассажир такси, а не водитель. Я не могу понять, что может прийти в голову человеку, который так поступает. Меня никто не преследовал. Я езжу достаточно энергично, но соблюдая правила дорожного движения. Думаю, вряд ли за мной кто-то следил. В 1:45 ночи написала заявление в полицию. Пока обратной связи не получила, но в понедельник этим займутся», — сказал Нугуманова «СЭ».

22-летняя Нугуманова — серебряный и бронзовый призер этапов серии «Гран-при» среди юниоров.